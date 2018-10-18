House Hunters
Folge vom 18.10.2018: Traumjob in London
21 Min.Folge vom 18.10.2018
Madison und Will aus Texas sind frisch verheiratet und wollten eigentlich in Dallas eine Familie gründen. Doch ein attraktives Jobangebot in London hat alle Pläne über den Haufen geworfen. Nun ist das Paar auf Wohnungssuche in der britischen Hauptstadt und wird von der Immobilien-Realität eingeholt: Mauselöcher zu horrenden Preisen. Madison will trotzdem nur das Beste und träumt von einem schicken Domizil in Notting Hill. Will achtet mehr aufs Geld und weigert sich, für ein nobles Apartment sein Konto zu sprengen.
Genre:Reality, Reise, Haus und Garten
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Warner Bros. Discovery, Inc.