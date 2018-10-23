Zum Inhalt springenBarrierefrei
House Hunters

Zurück auf die Bahamas

HGTVFolge vom 23.10.2018
Zurück auf die Bahamas

House Hunters

Folge vom 23.10.2018: Zurück auf die Bahamas

20 Min.Folge vom 23.10.2018

Seit Lynette's Sohn auf dem College ist, möchte die alleinerziehende Mutter Kalifornien verlassen und wieder nach Grand Bahama Island gehen, wo sie früher bereits ein paar Jahre gelebt hatte. Lynette hat gerade eine Beziehung beendet und genug von ihrem anstrengenden, tristen Bürojob. Sie möchte ihre abenteuerlustige Seite endlich wieder ausleben, sich als Grafikdesignerin selbstständig machen und auf der wunderschönen Bahamas-Insel mit ihren weißen Stränden, Korallenriffen und Mangroven ein Traumhaus mit großem Garten finden.

