House Hunters
Folge vom 23.10.2018: Zurück auf die Bahamas
20 Min.Folge vom 23.10.2018
Seit Lynette's Sohn auf dem College ist, möchte die alleinerziehende Mutter Kalifornien verlassen und wieder nach Grand Bahama Island gehen, wo sie früher bereits ein paar Jahre gelebt hatte. Lynette hat gerade eine Beziehung beendet und genug von ihrem anstrengenden, tristen Bürojob. Sie möchte ihre abenteuerlustige Seite endlich wieder ausleben, sich als Grafikdesignerin selbstständig machen und auf der wunderschönen Bahamas-Insel mit ihren weißen Stränden, Korallenriffen und Mangroven ein Traumhaus mit großem Garten finden.
Genre:Reality, Reise, Haus und Garten
