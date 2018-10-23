House Hunters
Folge vom 23.10.2018: Doktorstudium in Cambridge
20 Min.Folge vom 23.10.2018
Tom und Sarah wollen ihre Heimat Minnesota verlassen, um nach Cambridge in Ostengland zu ziehen. In der dort beheimateten renommierten Universität, die 1209 gegründet wurde, will Tom seinen Doktor der Philosophie machen. Sarah freut sich auf den Umzug und hofft, in Cambridge in ein klassisches englisches Märchen einzutauchen. Tom dagegen hat mit Altertum und historischen Gebäuden wenig am Hut: Er möchte hier ein perfekt ausgestattetes, modernes Domizil finden und nichts vom dem Komfort einbüßen, den er auch in Minnesota hatte.
Genre:Reality, Reise, Haus und Garten
Altersfreigabe:
0
