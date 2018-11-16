House Hunters
Folge vom 16.11.2018: Rückkehr nach Saipan
20 Min.Folge vom 16.11.2018
Whitney hat für eine Saison als Rettungsschwimmerin auf Saipan im Westpazifik gearbeitet und sich dabei in die Insel der Nördlichen Marianen verliebt. Das Eiland liegt in der Nähe der Philippinen, hat traumhafte Sandstrände und malerische Berglandschaften. Als Whitney schwanger wurde, kehrte sie in ihre Heimat Kansas zurück. Doch nun, wo Tochter Rosy auf der Welt ist, will Whitney wieder nach Saipan ziehen, wo ja auch Rosys Wurzeln sind. Sie hofft, ein Haus mit Garten in der Nähe der Resorts zu finden. Aber die junge Mutter hat noch keinen Job in Aussicht und muss deshalb aufs Budget achten.
Alle verfügbaren Folgen
Genre:Reality, Reise, Haus und Garten
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Warner Bros. Discovery, Inc.