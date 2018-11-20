House Hunters
Folge vom 20.11.2018: Der Meerblick in Sitges
20 Min.Folge vom 20.11.2018
Nach einer Kreuzfahrt durchs Mittelmeer beschließen Gene und Shawn ihr Leben von Grund auf zu ändern: Sie wollen Florida verlassen und nach Sitges in Spanien auswandern. Doch die Wohnverhältnisse in dem Badeort nahe Barcelona sind mit ihrer Heimat nicht vergleichbar, alles ist klein und teuer! Außerdem werden die beiden Männer mit nur einem Gehalt auskommen müssen: Buchhalter Shawn kann seine Kunden online betreuen, doch Chefkoch Gene muss einen neuen Job finden. Deshalb will Shawn für ihre Wohnung nicht zu viel ausgeben, während seinem Partner ein schöner Meerblick einiges wert ist.
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Genre:Reality, Reise, Haus und Garten
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Warner Bros. Discovery, Inc.