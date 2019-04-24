House Hunters
Folge vom 24.04.2019: Der Rhythmus von Costa Rica
21 Min.Folge vom 24.04.2019
Amy und Clyde aus Highlands Ranch, Colorado, haben beide anstrengende Jobs und beschließen, mit ihren vier Kindern aus früheren Beziehungen nach Lateinamerika auszuwandern. Ihre Wahl fällt auf Playa Tambor in Costa Rica. Das einstige Fischerdörfchen zählt zu den besonderen Juwelen des zentralamerikanischen Staates und bietet traumhafte Strände, schöne Fauna und Flora, gute Infrastruktur und Golfplätze. Auf diesem Fleckchen Paradies sucht die Familie ein möbliertes Haus mit vier Schlafzimmern. Doch über die Lage herrscht keine Einigkeit: Während Clyde in einer Anlage am Golfplätz wohnen will, wünscht sich Amy ein einsam gelegenes Haus mit Meerblick.
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Genre:Reality, Reise, Haus und Garten
Altersfreigabe:
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Copyrights:© Season 19-37, Season 89-92, Season 138-140, Season 182-183: Warner Bros. Discovery, Inc.