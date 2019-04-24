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House Hunters

Der Rhythmus von Costa Rica

HGTVFolge vom 24.04.2019
Der Rhythmus von Costa Rica

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House Hunters

Folge vom 24.04.2019: Der Rhythmus von Costa Rica

21 Min.Folge vom 24.04.2019

Amy und Clyde aus Highlands Ranch, Colorado, haben beide anstrengende Jobs und beschließen, mit ihren vier Kindern aus früheren Beziehungen nach Lateinamerika auszuwandern. Ihre Wahl fällt auf Playa Tambor in Costa Rica. Das einstige Fischerdörfchen zählt zu den besonderen Juwelen des zentralamerikanischen Staates und bietet traumhafte Strände, schöne Fauna und Flora, gute Infrastruktur und Golfplätze. Auf diesem Fleckchen Paradies sucht die Familie ein möbliertes Haus mit vier Schlafzimmern. Doch über die Lage herrscht keine Einigkeit: Während Clyde in einer Anlage am Golfplätz wohnen will, wünscht sich Amy ein einsam gelegenes Haus mit Meerblick.

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