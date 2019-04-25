Folge vom 25.04.2019
Eine Schuhschachtel in ParisJetzt kostenlos streamen
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Folge vom 25.04.2019: Eine Schuhschachtel in Paris
19 Min.Folge vom 25.04.2019
Paris ist der Sehnsuchtsort von Puvin und Chirvani - die Stadt, die sie noch entdecken möchten, bevor sie eine Familie gründen. Die beiden haben sich in Sydney kennengelernt und kehren nun der australischen Metropole, guten Jobs und ihrem Freundeskreis den Rücken, um diesen Traum zu leben. Doch Paris ist nicht nur die Stadt der Lichter und der Liebe, Paris ist auch extrem teuer. Und am teuersten sind die Mieten. Obwohl Puvin einen Job in der französischen Hauptstadt gefunden hat, ist das Wohnungsbudget auf 1.900 Dollar im Monat begrenzt. Das erste Studio, das sie sich im In-Viertel Marais anschauen, ist eine winzige Schuhschachtel. Chirvani ist entsetzt.
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Genre:Reality, Reise, Haus und Garten
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Season 25, Season 31-32: Warner Bros. Discovery, Inc.