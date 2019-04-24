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House Hunters

Sesshaft in Mexiko?

HGTVFolge vom 24.04.2019
Sesshaft in Mexiko?

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House Hunters

Folge vom 24.04.2019: Sesshaft in Mexiko?

20 Min.Folge vom 24.04.2019

Tommo und Megsy haben sich auf einem Kreuzfahrtschiff kennengelernt, wo er als Musiker und sie im Animationsteam arbeitete, und zusammen 87 Länder bereist. Sie haben auf den Philippinen Tauchen gelernt, auf Yucatan Walhaie beobachtet und in Griechenland auf Tischen getanzt. - Doch seit einem Trip nach Merida, Mexiko, wollen sie Wurzeln schlagen. Da die beiden während ihrer Kreuzfahrtzeit zu echten Reise- und Kulinarik-Experten geworden sind, wollen sie dort einen Food- & Travel-Blog starten. Doch kann das Paar an nur einem Ort ohne ständige Abwechslung überhaupt glücklich werden? Und wie sieht es in Mexiko auf dem Wohnungsmarkt aus?

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