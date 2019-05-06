House Hunters
Folge vom 06.05.2019: Der Traum von Paris
20 Min.Folge vom 06.05.2019
Nikki möchte ihren lang gehegten Traum erfüllen und ihre Heimat Scottsdale in Arizona verlassen, um nach Paris zu ziehen. Ehemann Tim ist von der französischen Hauptstadt weniger begeistert und würde, da sie einen kleinen Sohn haben, eine ...
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Genre:Reality, Reise, Haus und Garten
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Season 19-37, Season 89-92, Season 138-140, Season 182-183: Warner Bros. Discovery, Inc.