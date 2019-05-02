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House Hunters

Schöner leben in Sitges

HGTVFolge vom 02.05.2019
Schöner leben in Sitges

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House Hunters

Folge vom 02.05.2019: Schöner leben in Sitges

20 Min.Folge vom 02.05.2019

Zwei Jahre nach dem tragischen Tod ihres Mannes beschließt Karen, Chicago zu verlassen und mit ihren beiden kleinen Söhnen nach Sitges in Spanien zu ziehen. Hier möchte sie ein neues Leben mit neuen Perspektiven beginnen. Die schöne Stadt am Meer ist ...

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