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House Hunters

Schatz, wo ist der Strand geblieben?

HGTVFolge vom 15.07.2019
Schatz, wo ist der Strand geblieben?

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Folge vom 15.07.2019: Schatz, wo ist der Strand geblieben?

19 Min.Folge vom 15.07.2019

David verbrachte viele Jahre seiner Kindheit in einem kleinen Ort in Mexiko. Jetzt will er seiner Familie den Fischerort zeigen, mit dem er so viel verbindet. Doch als sie ankommen, merkt er: Die Stadt hat sich verändert. Seine Frau Amanda liebt den Trubel, doch David sucht das Puerto Penasco, das er in Erinnerung hat. Wird er dem Ort eine neue Chance geben?

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