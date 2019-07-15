House Hunters
Folge vom 15.07.2019: London Calling
20 Min.Folge vom 15.07.2019
Für Jordan erfüllt sich ein Traum: Er wurde an der Uni in London angenommen, um Dramaturgie zu studieren. Er fühlt sich bereit, mit seinem Hund alleine in London zu wohnen. Sein Freund will ihn jedoch überreden, dass ein kleines Apartment nicht ausreicht.
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Genre:Reality, Reise, Haus und Garten
Altersfreigabe:
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Copyrights:© Season 19-37, Season 89-92, Season 138-140, Season 182-183: Warner Bros. Discovery, Inc.