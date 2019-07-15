Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
House Hunters

London Calling

HGTVFolge vom 15.07.2019
London Calling

London CallingJetzt kostenlos streamen

House Hunters

Folge vom 15.07.2019: London Calling

20 Min.Folge vom 15.07.2019

Für Jordan erfüllt sich ein Traum: Er wurde an der Uni in London angenommen, um Dramaturgie zu studieren. Er fühlt sich bereit, mit seinem Hund alleine in London zu wohnen. Sein Freund will ihn jedoch überreden, dass ein kleines Apartment nicht ausreicht.

Alle verfügbaren Folgen