House Hunters
Folge vom 22.07.2019: Neue Heimat Paris
20 Min.Folge vom 22.07.2019
Carolina verlässt Boston, um ihr Studium in Internationalem Recht in Paris abzuschließen. Ihre Mutter begleitet sie, um ihr den Start in Frankreich zu erleichtern. Carolina konzentriert sich vor allem auf ihr Studium und die Arbeit, doch ihre Mutter ermutigt sie zu einem Sinneswandel, der ziemlich radikal ist.
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Genre:Reality, Reise, Haus und Garten
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Season 19-37, Season 89-92, Season 138-140, Season 182-183: Warner Bros. Discovery, Inc.