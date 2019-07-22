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House Hunters

Neue Heimat Paris

HGTVFolge vom 22.07.2019
Neue Heimat Paris

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House Hunters

Folge vom 22.07.2019: Neue Heimat Paris

20 Min.Folge vom 22.07.2019

Carolina verlässt Boston, um ihr Studium in Internationalem Recht in Paris abzuschließen. Ihre Mutter begleitet sie, um ihr den Start in Frankreich zu erleichtern. Carolina konzentriert sich vor allem auf ihr Studium und die Arbeit, doch ihre Mutter ermutigt sie zu einem Sinneswandel, der ziemlich radikal ist.

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