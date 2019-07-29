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House Hunters

Norditalien, wir kommen!

HGTVFolge vom 29.07.2019
Norditalien, wir kommen!

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House Hunters

Folge vom 29.07.2019: Norditalien, wir kommen!

20 Min.Folge vom 29.07.2019

Chris und Gennieve sind Lehrer und Reisejunkies und immer auf der Suche nach dem nächsten Abenteuer. Gennieve hat sich im College in Italien verliebt und beiden wurde dort eine Stelle angeboten - eine Chance, sich in Vicenza niederzulassen. Doch plötzlich bekommen die beiden Angst, eine Entscheidung für immer zu treffen und vor dem Umzug steht noch eine Menge Arbeit an.

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