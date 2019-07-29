House Hunters
Folge vom 29.07.2019: Singend durch Karlsruhe
21 Min.Folge vom 29.07.2019
Die professionellen Opernsänger Nick und Jen haben nach Jahren Fernbeziehung endlich eine Stadt gefunden, in der beide arbeiten können. Die Geburt ihrer Tochter hat ihre Prioritäten verändert - sie wollen als Familie zusammen sein. Karlsruhe bietet sich für ihre Karrieren an, doch die Kleinstadt ist wenig attraktiv für die erfolgreichen Sänger. Ein dramatischer Umzug ist vorprogrammiert.
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Genre:Reality, Reise, Haus und Garten
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Season 19-37, Season 89-92, Season 138-140, Season 182-183: Warner Bros. Discovery, Inc.