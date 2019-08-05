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House Hunters

Ein Altersruhesitz in Mexiko

HGTVFolge vom 05.08.2019
Ein Altersruhesitz in Mexiko

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House Hunters

Folge vom 05.08.2019: Ein Altersruhesitz in Mexiko

20 Min.Folge vom 05.08.2019

Ein spontanes und lebenslustiges Paar sucht in Tulum, Mexiko, nach besserem Wetter und einem gesünderen Lebensstil. Sie verkaufen ihr Familienhaus und suchen in der neuen Umgebung ein neues Zuhause. Ihr ist wichtig, dass genug Platz für die erwachsenen Kinder ist, ihm reicht ein Heim für zwei. Die Diskussionen sind eröffnet! Das einzige, was entschieden ist, ist das Budget.

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