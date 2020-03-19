House Hunters
Folge vom 19.03.2020: Sydneys Skyline
21 Min.Folge vom 19.03.2020
Wegen einer Beförderung müssen Brandon und seine Verlobte Amy von San Francisco nach Sydney umziehen. Dafür gab Amy ihren Job auf und ist bereit für ein Abenteuer. Doch ihre Vorstellungen an ihr neues Zuhause könnten unterschiedlicher nicht sein: Amy bevorzugt eine große und offene Wohnung, während Brandon möglichst nahe an seiner Arbeit wohnen möchte. Feststeht: Wenn die beiden ein neues Zuhause finden wollen, das alle ihre Wünsche erfüllt und auch Platz genug für ihren großen Hund bietet, müssen sie Kompromisse eingehen.
Alle verfügbaren Folgen
Genre:Reality, Reise, Haus und Garten
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Warner Bros. Discovery, Inc.