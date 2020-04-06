Zum Inhalt springenBarrierefrei
House Hunters

Haus am See

HGTV Folge vom 06.04.2020
Haus am See

House Hunters

Folge vom 06.04.2020: Haus am See

22 Min. Folge vom 06.04.2020

Als ihre Kinder aus dem Haus sind, ziehen Scott und Traci McLeod in ein kleineres Zuhause. Doch mitten im Umzug erhält Scott von seiner Firma ein verlockendes Jobangebot aus England. Das könnte der perfekte Zeitpunkt sein, ein neues Abenteuer zu beginnen. Aber ein Haus in einem neuen Land zu finden, dass dem Lebensstil und dem Budget des Ehepaare entspricht, ist keine leichte Aufgabe.

