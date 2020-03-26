Zum Inhalt springenBarrierefrei
House Hunters

Die zwei Gesichter einer Stadt

HGTV
Folge vom 26.03.2020
Die zwei Gesichter einer Stadt

House Hunters

Folge vom 26.03.2020: Die zwei Gesichter einer Stadt

22 Min.

Ein frisch verheiratetes Paar aus Washington D.C. möchte ein gemeinsames Versprechen wahr machen, das sie sich am Hochzeitstag gegeben haben und quer über den Atlantik nach Dublin ziehen. Pamela wünscht sich den gemütlichen, irischen Charme in der neuen Wohnung, aber Sean hofft auf ein modernes Loft. Egal, für welche Art sie sich entscheiden, es muss in der Nähe von Seans Bus für die Arbeit und innerhalb des strengen Budgets von Pamela sein.

