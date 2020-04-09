House Hunters
Folge vom 09.04.2020: Resort in Roatán
21 Min.Folge vom 09.04.2020
Nach einem Tauchausflug in Roatán, Honduras, verliebten sich Stacy und ihr Sohn Ryan in den Charme der Insel. Hier soll ihr Ferienhaus für die ganze Familie stehen. Als Ryan nach seinem ersten Studienjahr eine Auszeit nimmt, verbringt er diese in Roatán. Das Leben im Paradies bringt hohe Kosten mit sich. War nicht eigentlich das Ferienhaus die erste Priorität?
