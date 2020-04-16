House Hunters
Folge vom 16.04.2020: Rückzugsort auf Cayman Brac
21 Min.Folge vom 16.04.2020
Die Winter im Hinterland von New York sind zu lang und zu kalt für Joanne und Ken. Sie wollen in ein Ferienhaus auf Cayman Brac Island in der Karibik investieren. Was sie dabei außer Acht lassen: Die Hurrikansaison und die Regenzeit können ihnen einen Strich durch die Rechnung machen. Denn ihr zukünftiges Haus muss nicht nur schön aussehen, sondern auch dem Wetter standhalten.
Reality, Reise, Haus und Garten
