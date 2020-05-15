House Hunters
Folge vom 15.05.2020: Neuseeland zum Runterkommen
22 Min.Folge vom 15.05.2020
Ein entschleunigtes Leben für Ashley und Greg: Dafür zieht die Familie in die Region Hawke's Bay in Neuseeland. Die Gegend passt in vielerlei Hinsicht perfekt zu ihnen: Greg hat einen großartigen neuen Job, es gibt seine liebste Motorsportveranstaltung und das Meer ist in der Nähe, was für Ashley ein wahr gewordener Traum ist. Doch eine Sache macht ihnen einen Strich durch die Rechnung: das Budget und ihre vielen Wünsche.
Alle verfügbaren Folgen
Genre:Reality, Reise, Haus und Garten
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Warner Bros. Discovery, Inc.