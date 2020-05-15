Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
House Hunters

Neuseeland zum Runterkommen

HGTVFolge vom 15.05.2020
Neuseeland zum Runterkommen

Neuseeland zum RunterkommenJetzt kostenlos streamen

House Hunters

Folge vom 15.05.2020: Neuseeland zum Runterkommen

22 Min.Folge vom 15.05.2020

Ein entschleunigtes Leben für Ashley und Greg: Dafür zieht die Familie in die Region Hawke's Bay in Neuseeland. Die Gegend passt in vielerlei Hinsicht perfekt zu ihnen: Greg hat einen großartigen neuen Job, es gibt seine liebste Motorsportveranstaltung und das Meer ist in der Nähe, was für Ashley ein wahr gewordener Traum ist. Doch eine Sache macht ihnen einen Strich durch die Rechnung: das Budget und ihre vielen Wünsche.

Alle verfügbaren Folgen