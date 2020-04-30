Immobiliensuche in SüdafrikaJetzt kostenlos streamen
House Hunters
Folge vom 30.04.2020: Immobiliensuche in Südafrika
21 Min.Folge vom 30.04.2020
Die Doktorarbeit haben sie in der Tasche, jetzt ruft das Leben! Für ein Londoner Paar geht es dafür für ihren ersten Job in die Provinz Westkap nach Südafrika. Sie suchen ein schönes, abgelegenes Haus, doch nur ein Einkommen legt ihnen Steine in den Weg. Der Wettbewerb auf dem Immobilienmarkt ist hart und jeder wünscht sich eine Villa in den Weinbergen.
