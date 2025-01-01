House of the Dragon
Fast 200 Jahre vor Daenerys Targaryens Geburt kämpfen ihre Vorfahren um den Eisernen Thron, als der alternde König Viserys seine Tochter Rhaenyra zu seiner Nachfolgerin ernennt.
House of the Dragon: Das Game of Thrones Prequel
Es brodelt zwischen Prinzessin Rhaenyra Targaryen und der neuen Königsgemahlin Alicent Hightower. Misstrauen und Machtansprüche gefährden die einst enge Beziehung der beiden besten Freundinnen, die zusammen aufgewachsen sind. Doch die Hochzeit zwischen Rhaenyras Vater, König Viserys I. Targaryen und Alicent hat einen Keil zwischen die beiden Adeligen getrieben. Durch die Erkrankung des Königs werden politische Intrigen und Strategien immer bedeutender, schließlich geht es um die alles entscheidende Frage - wer erbt nach dem Tode Viserys das Thronrecht? Denn nicht nur Rhaenyras und Alicent, sondern auch verschiedene Lords und Ladys wollen sich in einflussreiche Positionen bringen. Nicht zuletzt Viserys zwielichtiger Bruder und Meisterkämpfer Daemon Targaryen schielt auf den Eisernen Thron.
Die Vorgeschichte zur größten Fantasy-Serie aller Zeiten
Der Erfolg von Game of Thrones hat neue Maßstäbe in der Serienwelt gesetzt. Die HBO-Serie, die auf der Bestseller-Buchreihe "Ein Lied von Eis und Feuer" von George R.R. Martin beruhen, gilt bis heute als eine der bedeutendsten Erzählungen des 21. Jahrhunderts. Selten haben Film- und Serienfans weltweit so darauf hingefiebert, die nächste Folge zu streamen. Kein Wunder also, dass mit dem Abschluss von Game of Thrones noch kein Ende der fiktiven Welt rund um Westeros und die Sieben Königreiche in Sicht ist. Schnell wurde bekannt, dass es zahlreiche Prequels und Sequels zu Game of Thrones geben werde. Die erste HBO Spin-Off-Serie des Fantasy-Epos ist nun House of the Dragon, welches die Geschichte um die berüchtigte Herrscherfamilie "Haus Targaryen" erzählt.
Inhaltlich spielt House of the Dragon rund 200 Jahre vor den Geschehnissen um Daenerys Targaryen, Jon Snow und Arya Stark. Dabei beruht House of Dragon ebenfalls auf einem Buch von George R.R. Martin - "Feuer und Blut: Aufstieg und Fall des Hauses Targaryen von Westeros" - in dem die dramatischen Geschehnisse um König Viserys einen Teil der Erzählung ausmachen.
House of the Dragon wurde von Miguel Sapochnik und Ryan Condal geschaffen, wobei Sapochnik bereits für seine Arbeit bei einigen Game of Thrones-Episoden bekannt ist.
Die Set-Designs, Kostüme und visuellen Effekte von House of the Dragon sind wie schon bei Game of Thrones einmal mehr grandios und spiegeln die atemberaubende Welt von Westeros wider. Die Produktionsteams haben sich bemüht, die gleiche epische Atmosphäre zu schaffen, die bereits Game of Thrones zu einem TV-Phänomen gemacht hatte. Die Fans können sich also auch bei House of the Dragon auf spektakuläre Schlachten, beeindruckende Drachenflüge und detaillierte Schauplätze freuen.
Der fesselnde Cast von House of the Dragon
Eine herausragende Besetzung trägt wesentlich zum Erfolg von House of the Dragon bei. Angeführt wird sie von Paddy Considine, welcher die Rolle von König Viserys I. Targaryen übernimmt. Er stellt den Herrscher vom stattlichen Souverän bis zum gebrechlichen und kranken alten Mann dar.
Emma D'Arcy und Milly Alcock spielen die heimliche Hauptfigur der Serie House of the Dragon - Prinzessin Rhaenyra Targaryen – jeweils als erwachsene Frau und als Heranwachsende. Ihre Entwicklung und ihr Kampf als weiblicher Thronerbe nehmen einen wichtigen Teil der Serie ein. Dabei wird auch ihre Beziehung zu ihrem Onkel, Prinz Daemon Targaryen, gespielt von Matt Smith, immer entscheidender für den Verlauf der Handlung. Schließlich hat Daemon nicht immer das beste Verhältnis zu seinem Bruder, dem König. Matt Smith ist dabei eine großartige Wahl für den undurchsichtigen Drachenreiter.
Eine ebenso entscheidende Rolle spielen Emily Carey und Olivia Cooke als junge und erwachsene Alicent Hohenturm. Dieser Charakter verfolgt zusammen mit dem von Rhys Ifans verkörperten, intriganten Vater, Ser Otto Hohenturm, auch eigene Machtansprüche.
Mit Steve Toussaint als Lord Corlys Velaryon und Eve Best als dessen Gemahlin Princess Rhaenys Targaryen ist ein weiteres starkes Paar im Kampf um Westeros vertreten. Schließlich haben der berüchtigtste Seefahrer in der Geschichte von Westeros und die Cousine des Königs ebenso ein Wörtchen in dem Spiel um den Thron mitzureden.
Trivia für Game of Thrones Fans: Die charakteristische Melodie des ehrwürdigen Hauses Velaryon, kennt man bereits von einem Kinderlied, 'It's Always Summer Under the Sea,' das Prinzessin Shireen in der dritten Staffel von Game of Thrones singt.