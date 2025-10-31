Zum Inhalt springenBarrierefrei
House of the Dragon

Wir erleuchten den Weg

ATV 2Staffel 1Folge 5vom 31.10.2025
House of the Dragon

Folge 5: Wir erleuchten den Weg

58 Min.Folge vom 31.10.2025Ab 16

König Viserys reist mit seiner Tochter nach Driftmark, um Corlys und Rhaenys eine Ehe zwischen ihrem Sohn Laenor und Rhaenyra vorzuschlagen. Alicent will die Wahrheit über Rhaenyras vermeintliche Liebesnacht mit Daemon herausfinden und wendet sich an Ser Kriston. Dieser leidet darunter, dass er seinen Eid als Ritter gebrochen hat, und unterbreitet der Prinzessin einen Vorschlag. Daemon stattet seiner Ehefrau einen Besuch ab ...

