House of the Dragon
Folge 8: Der Lord der Gezeiten
65 Min.Folge vom 07.11.2025Ab 16
Corlys Velaryon liegt im Sterben, weshalb die Nachfolge für seinen Thron geklärt werden muss. Rhaenyras Sohn Lucerys soll den Posten übernehmen, doch auch Corlys' Bruder Vaemond will seinen Anspruch geltend machen. Daemon und Rhaenyra reisen mit ihren Kindern nach Königsmund, um den bettlägerigen König zu besuchen und den rechtmäßigen Herrscher von Driftmark bestimmen zu lassen.
House of the Dragon
Alle 2 Staffeln und Folgen
Genre:Drama, Fantasie
Produktion:US, 2022
Altersfreigabe:
16DESORIENTIERUNG, GEWALT
Copyrights:© Warner Bros. Entertainment GmbH
Enthält Produktplatzierungen