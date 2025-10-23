House of the Dragon
Folge 3: Die brennende Mühle
64 Min.Ab 16
In Königsmund übernimmt Ser Kriston Kraut als Hand des Königs das Ruder, während Daemon in Harrenhal eine strategische Basis errichtet. Rhaenyra sucht indes das Gespräch mit Alicent, um die Ausweitung des Krieges zu verhindern, doch die Fronten scheinen verhärtet ...
