Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
How I Met Your Father

Zwielichtiger Parker

ProSiebenStaffel 2Folge 19vom 15.11.2025
Zwielichtiger Parker

Zwielichtiger ParkerJetzt kostenlos streamen

How I Met Your Father

Folge 19: Zwielichtiger Parker

22 Min.Folge vom 15.11.2025Ab 12

Jesse beschließt, bei seiner Freundin Parker einzuziehen. Während die Freunde beim Packen helfen, sucht Valentina, die vermutet, dass Sophie noch immer Gefühle für Jesse hegt, vergeblich nach dem Lied, das er für sie geschrieben hat. Beim Umzug stoßen Sophie und Sid auf Parkers Kreditkarte und Medikamente, die auf verschiedene Namen ausgestellt sind. Sie stellen Parker zu Rede ...

Weitere Folgen in Staffel 2

Alle Staffeln im Überblick

How I Met Your Father
ProSieben
How I Met Your Father

How I Met Your Father

Alle 1 Staffeln und Folgen