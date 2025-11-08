How I Met Your Father
Folge 13: Familienbetrieb
23 Min.Folge vom 08.11.2025Ab 12
Ellen und Valentina schleichen sich bei der Wohnungsbesichtigung von Missy heimlich in deren Ankleidezimmer, werden aber prompt erwischt und rausgeworfen. Dabei verliert Val den Ring von Swishs Großmutter. Charlie und Jesse wollen Frauen aufreißen. Jesse glaubt, dass Charlie mit seinem britischen Charme und Akzent erfolgreicher sein wird und schlägt vor, die Rollen zu tauschen. Währenddessen versucht Sophie, eine Gemeinsamkeit mit ihrem Vater Nick zu finden.
