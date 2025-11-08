Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
How I Met Your Father

Familienbetrieb

ProSiebenStaffel 2Folge 13vom 08.11.2025
Familienbetrieb

FamilienbetriebJetzt kostenlos streamen

How I Met Your Father

Folge 13: Familienbetrieb

23 Min.Folge vom 08.11.2025Ab 12

Ellen und Valentina schleichen sich bei der Wohnungsbesichtigung von Missy heimlich in deren Ankleidezimmer, werden aber prompt erwischt und rausgeworfen. Dabei verliert Val den Ring von Swishs Großmutter. Charlie und Jesse wollen Frauen aufreißen. Jesse glaubt, dass Charlie mit seinem britischen Charme und Akzent erfolgreicher sein wird und schlägt vor, die Rollen zu tauschen. Währenddessen versucht Sophie, eine Gemeinsamkeit mit ihrem Vater Nick zu finden.

Weitere Folgen in Staffel 2

Alle Staffeln im Überblick

How I Met Your Father
ProSieben
How I Met Your Father

How I Met Your Father

Alle 1 Staffeln und Folgen