ProSiebenStaffel 2Folge 15vom 08.11.2025
21 Min.Folge vom 08.11.2025Ab 12

Sophie ergattert bei Ellens Arbeitgeber einen Job als Fotografin. Als die beiden für ein gemeinsames Projekt eingeteilt werden, kommt es jedoch zu Unstimmigkeiten zwischen den Freundinnen. Val, Charlie und Jesse lassen sich von einer Hellseherin die Zukunft vorhersagen. Während es für Val und Charlie gute Nachrichten gibt, sieht es für Jesse eher düster aus. Sid überrascht Hannah indes in L.A. Der waschechte New Yorker tut sich mit dem kalifornischen Lebensstil allerdings schwer.

ProSieben
