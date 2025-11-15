How I Met Your Father
Folge 18: Elternkupplerin
20 Min.Folge vom 15.11.2025Ab 12
Sophie und Valentina wollen Sophies Eltern Lori und Nick verkuppeln und laden sie zum Abendessen ein, in der Hoffnung, ihre Romanze neu zu entfachen. Zu ihrer Überraschung erwischen sie die beiden bei einem leidenschaftlichen Kuss. Derweil sorgt eine Pyjamaparty für Unruhe unter den Freunden.
Weitere Folgen in Staffel 2
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
How I Met Your Father
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Sitcom
Produktion:US, 2022
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Walt Disney Company Germany GmbH