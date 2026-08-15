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How I Met Your Mother

Der Ananas-Vorfall

ATV 2Staffel 1Folge 10vom 15.08.2026
Der Ananas-Vorfall

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How I Met Your Mother

Folge 10: Der Ananas-Vorfall

22 Min.Folge vom 15.08.2026

Nach langer Zeit finden sich die fünf Freunde Ted, Barney, Robin, Marshall und Lily wieder in ihrer Stammkneipe ein. Während sich Ted volllaufen lässt, macht sich Robin auf dem Weg zu einem Date mit einem Multimillionär. Am nächsten Morgen kann Ted sich an nichts mehr erinnern und wacht neben einer fremden Frau auf. Erst als er den Barkeeper anruft, wird Ted klar, dass es sich um Robin handeln muss. Doch die ruft plötzlich an und will ihm einen Besuch abstatten.

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