How I Met Your Mother
Folge 10: Der Ananas-Vorfall
22 Min.Folge vom 15.08.2026
Nach langer Zeit finden sich die fünf Freunde Ted, Barney, Robin, Marshall und Lily wieder in ihrer Stammkneipe ein. Während sich Ted volllaufen lässt, macht sich Robin auf dem Weg zu einem Date mit einem Multimillionär. Am nächsten Morgen kann Ted sich an nichts mehr erinnern und wacht neben einer fremden Frau auf. Erst als er den Barkeeper anruft, wird Ted klar, dass es sich um Robin handeln muss. Doch die ruft plötzlich an und will ihm einen Besuch abstatten.
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How I Met Your Mother
Alle 3 Staffeln und Folgen
Genre:Sitcom, Romanze, Drama
Produktion:US, 2005
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Season 1-9: Walt Disney Company Germany GmbH & © Season 3, Season 6-7: Walt Disney Company Germany GmbH (ehem: Buena Vista GmbH (Germany))
Enthält Produktplatzierungen