How I Met Your Mother
Folge 11: Silvesterlaune
22 Min.Folge vom 15.08.2026
Ted hat für die Silvesternacht etwas ganz Besonderes geplant: Mit einer gemieteten Stretch-Limo will er bis Mitternacht mit seinen Freunden fünf Partys abfahren. Weil Robin Silvester mit ihrem neuen Freund verbringt, hat Ted seine Arbeitskollegin Mary eingeladen. Die Tour läuft jedoch nicht wie geplant: Lily verschwindet, Barney wird völlig melancholisch, und dann stößt plötzlich Robin zur Gruppe, weil sie von ihrem Freund versetzt wurde. Mary gefällt das natürlich gar nicht.
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How I Met Your Mother
Alle 3 Staffeln und Folgen
Genre:Sitcom, Romanze, Drama
Produktion:US, 2005
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Season 1-9: Walt Disney Company Germany GmbH & © Season 3, Season 6-7: Walt Disney Company Germany GmbH (ehem: Buena Vista GmbH (Germany))
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