Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
How I Met Your Mother

Hochzeitsgast plus eins

ATV 2Staffel 1Folge 12vom 16.08.2026
Hochzeitsgast plus eins

Hochzeitsgast plus einsJetzt kostenlos streamen

How I Met Your Mother

Folge 12: Hochzeitsgast plus eins

22 Min.Folge vom 16.08.2026

Ted erhält eine Einladung zu einer Hochzeit. Auf der Antwortkarte kreuzt er an, dass er in Begleitung erscheint, obwohl er noch nicht weiß, mit wem. Doch dann erfährt er, dass Robin mit ihrem Freund Schluss gemacht hat, und Ted lädt sie kurzerhand ein. Einen Tag vor der Hochzeit trifft er jedoch auf die Braut, die felsenfest behauptet, dass er alleine erscheinen wollte. Weil schon alles organisiert ist, dürfe Robin nicht mitkommen. Das Chaos ist wieder einmal programmiert.

Weitere Folgen in Staffel 1

Alle Staffeln im Überblick

How I Met Your Mother
ATV 2
How I Met Your Mother

How I Met Your Mother

Alle 3 Staffeln und Folgen