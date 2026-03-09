Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
How I Met Your Mother

Frauen, Flieger, Freiheit

ProSiebenStaffel 1Folge 3vom 09.03.2026
Frauen, Flieger, Freiheit

Frauen, Flieger, FreiheitJetzt kostenlos streamen

How I Met Your Mother

Folge 3: Frauen, Flieger, Freiheit

21 Min.Folge vom 09.03.2026Ab 6

Nachdem Robin Ted versichert hat, dass sie nur Freunde sind, lässt er sich widerwillig von seinem Freund Barney überreden, mit ihm zum Flughafen zu fahren, wo es von attraktiven Mädchen nur so wimmelt. Und ehe sich beide versehen, sitzen sie auch schon mit zwei davon in einem Flieger, der sie nach Philadelphia bringt. Während des Flugs müssen sie jedoch erfahren, dass die Frauen auf dem Weg zu ihren Freunden sind. Und dann hat es auch noch die Polizei auf die beiden abgesehen.

Weitere Folgen in Staffel 1

Alle Staffeln im Überblick

How I Met Your Mother
ProSieben
How I Met Your Mother

How I Met Your Mother

Alle 3 Staffeln und Folgen