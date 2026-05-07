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How I Met Your Mother

Kinder oder Argentinien

ProSiebenStaffel 2Folge 22vom 07.05.2026
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How I Met Your Mother

Folge 22: Kinder oder Argentinien

22 Min.Folge vom 07.05.2026

Weil sie die Hochzeitsfeier dermaßen in Atem hält, kommen Lily und Marshall nicht einmal dazu, etwas vom Menü zu essen. Lily ist bereits völlig betrunken, weil sie nur in Champagner eingelegte Erdbeeren zu essen bekommen hat. Indes hat Barney zufällig mitbekommen, dass Ted und Robin den Freunden am nächsten Tag eine Neuigkeit mitteilen wollen. Er drängt nun darauf, das Geheimnis sofort zu erfahren. Soviel ist gewiss: Es geht um die Zukunft der beiden.

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