How I Met Your Mother
Folge 12: Tue Böses, ernte Gutes
21 Min.Folge vom 26.05.2026
Es ist St. Patricks Day und Ted hat keine Lust auf die verrückten Partys. Als jedoch Barney mit zwei scharfen Mädels vor der Tür steht, lässt er sich breitschlagen. Im Club angekommen unternimmt Ted Versuche, um Barneys Theorie "Tue Böses, ernte Gutes" zu bestätigen. Und so erhält er Gratis-Champagner, Kaviar und eine hübsche Frau ... Marshall und Robin unternehmen alles, damit Lily nicht merkt, dass die neue gemeinsame Wohnung den einen oder anderen Mangel hat.
Weitere Folgen in Staffel 3
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How I Met Your Mother
Alle 2 Staffeln und Folgen
Genre:Sitcom
Produktion:US, 2005
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Season 1-9: Walt Disney Company Germany GmbH & © Season 3, Season 6-7: Walt Disney Company Germany GmbH (ehem: Buena Vista GmbH (Germany))
Enthält Produktplatzierungen