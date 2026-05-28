How I Met Your Mother
Folge 14: Die Rächerin
20 Min.Folge vom 28.05.2026Ab 12
Barney scheint eine Pechsträhne zu haben: Schon seit Tagen hat er keine Frau mehr aufgerissen. Als er mit Lily in der Bar sitzt und kurz auf die Toilette geht, wird sie von einer Unbekannten vor Barney gewarnt. Der muss nun herausfinden, wer die Rächerin ist, die ihm sein Liebesglück vermiest. Doch auch umfangreiche "Recherchen" bringen ihn nicht darauf, wer die geheimnisvolle Frau ist.
Weitere Folgen in Staffel 3
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How I Met Your Mother
Alle 2 Staffeln und Folgen
Genre:Sitcom
Produktion:US, 2005
Altersfreigabe:
12DESORIENTIERUNG
Copyrights:© Season 1-9: Walt Disney Company Germany GmbH & © Season 3, Season 6-7: Walt Disney Company Germany GmbH (ehem: Buena Vista GmbH (Germany))
Enthält Produktplatzierungen