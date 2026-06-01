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How I Met Your Mother

Jugendliebe

ProSiebenStaffel 3Folge 16vom 01.06.2026
Jugendliebe

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How I Met Your Mother

Folge 16: Jugendliebe

21 Min.Folge vom 01.06.2026Ab 6

Robins Jugendliebe Simon ist in New York und Robin möchte ihn ihren Freunden vorstellen. Simon, der einst ebenfalls ein gefeierter Star war, verhält sich immer noch unhöflich und arrogant, sodass die Freunde Robin von ihm abraten - diese ist aber immernoch der verliebte Teenager von vor 15 Jahren. Erst als sie merkt, dass er sie nur ausnutzt und schließlich seine Ex verlässt, ist es Barney, der "Robin Sparkles" wieder aufmuntern kann.

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