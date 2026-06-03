How I Met Your Mother
Folge 18: Der Lückenfüller
21 Min.Folge vom 03.06.2026
Ted und Stella sind bereits zwei Monaten zusammen, haben aber noch nicht miteinander geschlafen. Jetzt wollen sie es versuchen - doch Ted bekommt Angst, dass er die Erwartungen von Stella nicht erfüllen kann. Immerhin hatte sie seit fünf Jahren keinen Sex. So blasen sie das gemeinsame Wochenende ab, und Ted lernt stattdessen Stellas Tochter Lucy kennen. Barney befindet sich auf der Suche nach einem neuen "Bro", was sich als gar nicht so einfach darstellt.
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How I Met Your Mother
Alle 2 Staffeln und Folgen
Genre:Sitcom
Produktion:US, 2005
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Season 1-9: Walt Disney Company Germany GmbH & © Season 3, Season 6-7: Walt Disney Company Germany GmbH (ehem: Buena Vista GmbH (Germany))
Enthält Produktplatzierungen