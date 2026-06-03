Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
How I Met Your Mother

Der Lückenfüller

ProSiebenStaffel 3Folge 18vom 03.06.2026
Der Lückenfüller

Der LückenfüllerJetzt kostenlos streamen

How I Met Your Mother

Folge 18: Der Lückenfüller

21 Min.Folge vom 03.06.2026

Ted und Stella sind bereits zwei Monaten zusammen, haben aber noch nicht miteinander geschlafen. Jetzt wollen sie es versuchen - doch Ted bekommt Angst, dass er die Erwartungen von Stella nicht erfüllen kann. Immerhin hatte sie seit fünf Jahren keinen Sex. So blasen sie das gemeinsame Wochenende ab, und Ted lernt stattdessen Stellas Tochter Lucy kennen. Barney befindet sich auf der Suche nach einem neuen "Bro", was sich als gar nicht so einfach darstellt.

Weitere Folgen in Staffel 3

Alle Staffeln im Überblick

How I Met Your Mother
ProSieben
How I Met Your Mother

How I Met Your Mother

Alle 2 Staffeln und Folgen