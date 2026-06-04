How I Met Your Mother
Folge 19: Alles muss raus
21 Min.Folge vom 04.06.2026
Marshall und Lily brauchen dringend Geld für die Reparatur ihres Holzbodens. Lily versucht ihre Bilder an den Mann zu bringen - und findet schließlich über Umwege eine neue Absatzquelle ... Barney ist seiner Rächerin auf der Spur, die ihm in letzter Zeit des Öfteren die Tour mit den Mädels verdorben hat - es ist Abby. Gemeinsam ziehen die beiden eine Wahnsinnsshow ab, da Abby ja eigentlich Ted eifersüchtig machen will.
Weitere Folgen in Staffel 3
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How I Met Your Mother
Alle 2 Staffeln und Folgen
Genre:Sitcom
Produktion:US, 2005
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Season 1-9: Walt Disney Company Germany GmbH & © Season 3, Season 6-7: Walt Disney Company Germany GmbH (ehem: Buena Vista GmbH (Germany))
Enthält Produktplatzierungen