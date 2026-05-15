How I Met Your Mother
Folge 6: Das bin nicht ich
21 Min.Folge vom 15.05.2026Ab 12
Barney hat einen Pornofilm gefunden, in dem ein Darsteller namens Ted Mosby mitspielt. Ted recherchiert, wer hier seine Identität angenommen hat - und spricht den Darsteller bei einer Autogrammstunde an ... Marshall ist hin- und hergerissen: Er hat gleich zwei Jobangebote bekommen. Lily will einfach nur, dass ihr Mann viel Geld verdient: Sie hat in der Zwischenzeit Kreditkarten-Schulden angehäuft.
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How I Met Your Mother
Alle 2 Staffeln und Folgen
Genre:Sitcom
Produktion:US, 2005
Altersfreigabe:
12DESORIENTIERUNG
Copyrights:© Season 1-9: Walt Disney Company Germany GmbH & © Season 3, Season 6-7: Walt Disney Company Germany GmbH (ehem: Buena Vista GmbH (Germany))
Enthält Produktplatzierungen