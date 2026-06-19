How I Met Your Mother
Folge 10: Weicheier
21 Min.Folge vom 19.06.2026Ab 12
Barmann Dough ist für seine Loyalität gegenüber seinen Stammgästen im McLaren's bekannt. Das bekommen auch Ted und seine Freunde zu spüren, als ihr Stammtisch besetzt ist. Gegen ihren Willen räumt Dough rigoros für sie den Tisch, verabredet sich mit den Typen draußen zu einer Schlägerei und fordert Ted und seine Freunde auf, ihm zu helfen. Das Duell endet jedoch anders als gedacht ... Schließlich ist es der als Weichei verspottete Marshall, der als Sieger aus der Runde geht.
Weitere Folgen in Staffel 4
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How I Met Your Mother
Alle 2 Staffeln und Folgen
Genre:Sitcom
Produktion:US, 2005
Altersfreigabe:
12DESORIENTIERUNG
Copyrights:© Season 1-9: Walt Disney Company Germany GmbH & © Season 3, Season 6-7: Walt Disney Company Germany GmbH (ehem: Buena Vista GmbH (Germany))
Enthält Produktplatzierungen