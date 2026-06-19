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How I Met Your Mother

Weicheier

ProSiebenStaffel 4Folge 10vom 19.06.2026
Weicheier

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How I Met Your Mother

Folge 10: Weicheier

21 Min.Folge vom 19.06.2026Ab 12

Barmann Dough ist für seine Loyalität gegenüber seinen Stammgästen im McLaren's bekannt. Das bekommen auch Ted und seine Freunde zu spüren, als ihr Stammtisch besetzt ist. Gegen ihren Willen räumt Dough rigoros für sie den Tisch, verabredet sich mit den Typen draußen zu einer Schlägerei und fordert Ted und seine Freunde auf, ihm zu helfen. Das Duell endet jedoch anders als gedacht ... Schließlich ist es der als Weichei verspottete Marshall, der als Sieger aus der Runde geht.

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