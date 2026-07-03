How I Met Your Mother
Folge 20: Mosbius Designs
21 Min.Folge vom 03.07.2026
Nachdem Ted seinen Job verliert, gründet er sein eigenes Architekturbüro in dem Apartment, das er gemeinsam mit Robin bewohnt. Als er im Zuge dessen einen Assistenten einstellt, der eine Affäre mit Robin anfängt, gerät Teds Plan außer Kontrolle. Marshall hingegen sorgt sich um seinen Arbeitsplatz und gründet daraufhin eine Fantasy-Basketball-Liga, bei der all seine Kollegen gegen Bezahlung als Mitspieler fungieren können. So will er seinen Job als beliebter Mitarbeiter sichern.
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How I Met Your Mother
Alle 2 Staffeln und Folgen
Genre:Sitcom
Produktion:US, 2005
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Season 1-9: Walt Disney Company Germany GmbH & © Season 3, Season 6-7: Walt Disney Company Germany GmbH (ehem: Buena Vista GmbH (Germany))
Enthält Produktplatzierungen