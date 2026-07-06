How I Met Your Mother
Folge 21: Die Dreitageregel
21 Min.Folge vom 06.07.2026Ab 12
Als Ted in seiner Stammbar eine Frau namens Holli kennenlernt, raten ihm Barney und Marshall, sich an die Drei-Tage-Regel zu halten. Das heißt, dass er sie erst nach drei Tagen anrufen soll. Ted stimmt zu - um sich kurz darauf via SMS bei Holli zu melden und sich mit ihr heiße Nachrichten zu schreiben. Als herauskommt, dass Barney und Marshall sich als Holli ausgegeben haben, dreht Ted den Spieß um. Als er sich dann doch mit Holli trifft, erlebt er eine Überraschung.
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How I Met Your Mother
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Sitcom
Produktion:US, 2005
Altersfreigabe:
12DESORIENTIERUNG
Copyrights:© Season 1-9: Walt Disney Company Germany GmbH & © Season 3, Season 6-7: Walt Disney Company Germany GmbH (ehem: Buena Vista GmbH (Germany))
Enthält Produktplatzierungen