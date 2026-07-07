Zur richtigen Zeit am richtigen OrtJetzt kostenlos streamen
How I Met Your Mother
Folge 22: Zur richtigen Zeit am richtigen Ort
21 Min.Folge vom 07.07.2026
Ted hat den Auftrag bekommen, ein Lokal in Form eines Cowboyhuts zu entwerfen. Als er merkt, dass er nicht weiterkommt, beschließt er, eine Pause zu machen und sich einen Bagel zu holen. Die Pause dient schließlich der Erkenntnis, dass viele Vorkommnisse im Leben sich ganz zufällig und unerwartet ergeben. So kommt es, dass er an einem Straßenübergang auf Stella trifft - die Frau, die ihn im vergangenen Jahr vor dem Altar hat stehen lassen.
Weitere Folgen in Staffel 4
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
How I Met Your Mother
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Sitcom
Produktion:US, 2005
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Season 1-9: Walt Disney Company Germany GmbH & © Season 3, Season 6-7: Walt Disney Company Germany GmbH (ehem: Buena Vista GmbH (Germany))
Enthält Produktplatzierungen