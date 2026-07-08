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How I Met Your Mother

Hilfe wider Willen

ProSiebenStaffel 4Folge 23vom 08.07.2026
Hilfe wider Willen

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How I Met Your Mother

Folge 23: Hilfe wider Willen

21 Min.Folge vom 08.07.2026Ab 12

Nachdem Ted seiner Ex-Braut Stella und deren Mann Tony begegnet ist, taucht Tony, für den Stella Ted sitzen gelassen hat, am nächsten Tag bei Ted zu Hause auf und bietet ihm einen lukrativen Job an. Das Zusammentreffen bewirkt schließlich die Trennung von Tony und Stella ... Währenddessen stellt sich Barney einer ausgefallenen Herausforderung: Er will sich vor der Bezahlung eines Strafzettels drücken und landet schließlich im Gefängnis.

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