How I Met Your Mother
Folge 23: Hilfe wider Willen
21 Min.Folge vom 08.07.2026Ab 12
Nachdem Ted seiner Ex-Braut Stella und deren Mann Tony begegnet ist, taucht Tony, für den Stella Ted sitzen gelassen hat, am nächsten Tag bei Ted zu Hause auf und bietet ihm einen lukrativen Job an. Das Zusammentreffen bewirkt schließlich die Trennung von Tony und Stella ... Währenddessen stellt sich Barney einer ausgefallenen Herausforderung: Er will sich vor der Bezahlung eines Strafzettels drücken und landet schließlich im Gefängnis.
Weitere Folgen in Staffel 4
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How I Met Your Mother
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Sitcom
Produktion:US, 2005
Altersfreigabe:
12DESORIENTIERUNG
Copyrights:© Season 1-9: Walt Disney Company Germany GmbH & © Season 3, Season 6-7: Walt Disney Company Germany GmbH (ehem: Buena Vista GmbH (Germany))
Enthält Produktplatzierungen