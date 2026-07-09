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How I Met Your Mother

Der Absprung

ProSiebenStaffel 4Folge 24vom 09.07.2026
Der Absprung

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How I Met Your Mother

Folge 24: Der Absprung

21 Min.Folge vom 09.07.2026Ab 12

Ted muss dringend den Entwurf für ein Fast-Food-Restaurant fertig bekommen. Er lässt sich trotz seines Geburtstags und den dafür von Marshall geplanten Feierlichkeiten nicht vom Arbeiten abhalten. Lediglich eine Ziege, die Lily, um sie vor dem Schlachter zu bewahren, bei ihm versteckt hat, verschafft ihm eine Pause im Krankenhaus ... Barney will Robin seine Gefühle gestehen. Doch als sie ihm zuvorkommt, ist seine Verliebtheit wie weggeblasen.

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