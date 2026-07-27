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How I Met Your Mother

Anzug aus!

ProSiebenStaffel 5Folge 12vom 27.07.2026
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How I Met Your Mother

Folge 12: Anzug aus!

21 Min.Folge vom 27.07.2026Ab 6

Ted lernt die Wirtschaftsstudentin Cindy kennen. Er ist von ihr ganz angetan, doch das zweite Date verläuft für ihn enttäuschend. Cindy hat nämlich erfahren, dass die Uni-Leitung Flirts zwischen Studentinnen und Dozenten verbietet. Barney hat sich in die neue Barfrau des MacLaren's verguckt, die alle männlichen Gäste um den Verstand bringt. Robin macht das schrecklich eifersüchtig. Im Gegenzug ist Karina gegenüber allen Männern in der Bar sehr zuvorkommend - außer bei Barney.

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