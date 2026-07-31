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How I Met Your Mother

Am Haken

ProSiebenStaffel 5Folge 16vom 31.07.2026
Am Haken

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How I Met Your Mother

Folge 16: Am Haken

21 Min.Folge vom 31.07.2026Ab 12

Ted steht total auf Tiffany und würde alles für sie tun. Tiffany interessiert sich nicht besonders für Ted, hält ihn aber hin, weil sie ihn gelegentlich gut gebrauchen kann. Andererseits muss Ted sich eingestehen, dass auch er jemanden am Haken hat: Henrietta, die sich wiederum eine Zukunft mit ihm erhofft und von ihm hingehalten wird. Bei seinen Freunden ist es ähnlich: Robin hält Kameramann Mike hin, und Lily lässt schon seit Jahren einen Freund aus dem College zappeln.

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